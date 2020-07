SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Juli 2020

15. JULI

BRAVE NEW WORLD, Staffel 1 (Peacock/Sky): Am 15. Juli 2020 startet in den USA der neue Streaming-Anbieter Peacock (von NBCUniversal) mit der Science-Fiction-Serie "Brave New World" nach dem gleichnamigen Klassiker von Aldous Huxley. Die hochkarätig produzierte Serie spielt in London in einer eher dystopischen als utopischen Zukunft. Auf der Besetzungsliste stehen neben Alden Ehrenreich ("Solo: A Star Wars Story"), Harry Lloyd ("Counterpart") und Jessica Brown Findlay ("Downton Abbey") in den Hauptrollen auch Kylie Bunbury ("When They See Us") und Demi Moore ("Empire"). Die Serie ist eine Koproduktion mit Sky und wird wohl hierzulande bei Sky zu sehen sein. Ein konkreter Starttermin in deutscher Sprache ist noch nicht bekannt.