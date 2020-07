"Lucifer" meldet sich mit Trailer zurück aus der Hölle

Lucifer Morningstar meldet sich mit dem neuen Trailer zur fünften Staffel zurück aus der Hölle. Doch Chloe (Lauren German) fällt sofort auf, dass an Lucifer (Tom Ellis) irgendetwas nicht stimmt. Die fünfte Staffel startet bei Netflix am 21. August 2020. Da die Anzahl der Episoden in der fünften Staffel von 10 auf 16 erhöht wurde, zeigt Netflix zunächst nur die ersten acht Episoden. Die zweite Hälfte folgt später.

Im deutschsprachigen Raum wird "Lucifer" aber nicht bei Netflix gezeigt, sondern bei Amazon Prime Video. Doch es ist davon auszugehen, dass die Serie wenig später auch hierzulande erscheinen wird, vermutlich sogar schon am Tag nach dem US-Starttermin.

Hier ist der erste Trailer der fünften Staffel von "Lucifer", aber Achtung: Spoiler-Alarm! Wir finden, dass der offizielle Trailer von Netflix eine wesentliche Entwicklung der fünften Staffel verrät!