SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Juli 2019

ORANGE IS THE NEW BLACK, Staffel 7 (Netflix)

Am 26. Juli führt Netflix die kultige Dramedy-Serie in der siebenten Staffel hoffentlich zu einem guten Ende für Piper Chapman ( Taylor Schilling). Der Trailer lässt jedenfalls große Gefühle erwarten. " Orange is the New Black" ist neben dem bereits eingestellten " House of Cards" eine der Originalserien, mit denen Netflix bekannt geworden ist.