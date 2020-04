SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Mai 2020

19. MAI

STARGIRL, Staffel 1 (The CW): Das DC-ArrowVerse des US-Senders The CW bekommt Zuwachs. Courtney Whitmore, bekannt aus der Teenie-Serie "Bella and the Bulldogs", schlüpft in die Rolle der jugendlichen Superheldin Stargirl. Produzent ist wieder Greg Berlanti wie auch bei "Arrow", "Legends of Tomorrow", "The Flash", "Supergirl" und zuletzt "Batwoman". Wann und wo – Netflix oder Amazon Prime – die Serien hierzulande erscheint, ist noch unklar.

STUMPTOWN, Staffel 1 (Sky): In Verfilmung des gleichnamigen Comics von Greg Rucka spielt Cobie Smulders ("How I Met Your Mother") die chaotische Privatdetektivin Dex Parios in Portland (im Volksmund auch "Stumptown" genannt). Als Ex-Marine in Afghanistan leidet sie an einer Posttraumatischen Belastungsstörung, was dazu führt, dass sie weder ihr eigenes noch das Leben ihres jüngeren Bruders wirklich gut unter Kontrolle hat. Aber immerhin räumt sie immer wieder im Leben anderer Leute auf. Gegen Bezahlung versteht sich! Das ebenso humorvolle wie actionreiche ABC-Crime-Drama ist nun bei Sky zu sehen.