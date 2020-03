SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im April 2020

THE LAST KINGDOM, Staffel 4 (Netflix): Die Geschichte des von Wikingern aufgezogenen Engländers Uhtred geht in die vierte Staffel. Ähnlich wie "Vikings" spielt "The Last Kingdom" im England des 9. Jahrhundert als die Insel noch in mehrere Königreiche geteilt war. Die vierte Staffel der BBC-Serie ist nun in deutscher Sprache bei Netflix zu sehen.

29. APRIL

MARVEL'S RUNAWAYS, Staffel 3 (SYFY/ Sky): Die dritte und letzte Staffel der Marvel-Superheldenserie startet in deutscher Sprache bei SYFY Deutschland (via Sky oder Magenta TV).