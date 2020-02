SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im März 2020

1. MÄRZ 2020

DISPATCHES FROM ELSEWHERE, Staffel 1 (AMC): In der Mystery-Serie mit Jason Segel ("How I Met Your Mother") und Sally Field ("Maniac") geht es um rätselhafte Botschaften, die vier Menschen aus Philadelphia in ihrem Alltag entdecken. Gemeinsam wollen sie dem Geheimnis dahinter auf die Spur kommen. Die Serie des "The Walking Dead"-Senders AMC ist als Anthologie angelegt: Jede Staffel erzählt eine abgeschlossene Geschichte in zehn, einstündigen Episoden.

Hierzulande wird die Serie ab 8. Mai bei Amazon Prime zu sehen sein.