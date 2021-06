"Sexy Beasts": Netflix bietet eine neue irre Datingshow

Ein sexy Delfin trifft auf ein scharfes Nashorn? Was im ersten Moment irre klingt, wird in der neuen Netflix-Show "Sexy Beasts" zur Realität.

Der Streaming-Anbieter hat ab 21. Juli eine Datingshow im Angebot, die wie eine Mischung aus "Love is Blind" und "The Masked Singer" klingt – und will offenbar vermitteln, dass die Optik des Gegenübers bei der wahren Liebe nicht zählt.