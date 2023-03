Prinz Nikolais Schatten-Verwandlung: Gegen Ende von Staffel 2 versteckt sich ein Easter Egg aus dem dritten Band von "Shadow and Bone". Die Sonnenbeschwörer und die Krähen treffen sich nach Alinas siegreichem Kampf gegen den Dunklen in der Wüste, die früher mal die Falte war. Dort wollen sie Kirigans Körper bergen und verbrennen. Dabei landet eine einzelne Biene auf Zoyas Rever, welche die Stürmerin umgehend verscheucht. Das ist ein Hinweis auf "King of Scars: Thron aus Gold und Asche", in dem es unter anderem um Nikolais Verwandlung zu einem Schattenwesen geht. Während des Kampfes gegen Kirigans Streitkräfte wird er von einem Nichevo'ya durchbohrt und ist nun mit Schatten infiziert. Als er vor seiner Krönung in den Spiegel blickt, sieht er sich selbst als einer der Nichevo'ya. In "Kings of Scars" geschieht das tatsächlich.

Alinas Schatten-Fähigkeiten: Bei der Krönung von Nikolai greift sie unbewusst aus Notwehr auf die Kräfte der Schattenwelt zurück. Das ist überhaupt kein gutes Zeichen, denn Alina ist eigentlich eine Sonnenbeschwörerin. Staffel 3 wird diese Entwicklung von ihr aufgreifen: Wird Alina der dunklen macht verfallen oder ihr widerstehen können?