"Shang-Chi": Kehrt Ben Kingsley ins Marvel-Universum zurück?

Ben Kingsley ist wieder da

Marvel-Fans werden sich an den kontroversen Auftritt von Kingsley in "Iron Man 3" erinnern. Über lange Strecken des Films dachte man, er sei Mandarin, der schreckliche Hüter der zehn Ringe, doch es stellte sich schließlich heraus, dass er nur ein Hochstapler war.

Auch wenn noch nicht klar ist, ob Kingsley wieder in seiner Rolle als Trevor Slattery ins Marvel-Universum zurückkehren wird, ist es sehr sicher, dass er wieder auf der Leinwand zu sehen ist. Sein letzter Auftritt war in "All Hail The King", einem Marvel-Kurzfilm, der als Bonus auf der "Thor: The Dark World"-Blu-Ray zu sehen war. Dort wird Slattery von einem Agenten, der vom echten Mandarin geschickt wurde, aus dem Gefängnis befreit.

Fans von Kingsley werden jedoch nicht allzu lange auf die Folter gespannt, da Marvels "Shang-Chi“ bereits am 3. September in den Kinos erscheint.