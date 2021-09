"Shang-Chi": Das bedeuten die Post-Credit-Szenen

Die Zehn Ringe kommen wieder

Mit dem Tod von Shang-Chis Vater Xu Wenwu schien das Ende der Verbrechensorganisation der Zehn Ringe besiegelt. Auch wenn Shang-Chis Schwester Wu Xialing ihm versichert hat, dass sie nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten wird, zeichnet sich in der ersten Szene des Abspanns ein anderes Bild ab. Sie übernimmt die Leitung der Organisation und krempelt alles um. Neben neuen Street-Art-Kunstwerken an den Wänden lässt sie nun auch Frauen am Training teilnehmen – etwas, das ihr ihr Vater stets verboten hatte.

Am Ende sieht man den Schriftzug "The Ten Rings will be back", womit eine Rückkehr offensichtlich scheint. Es ist jedoch unklar, ob das Syndikat als Gegenspieler oder unerwarteter Verbündeter zurückkehren wird.