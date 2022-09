Charlie Hunnam ist zurück – und nicht in einem Revival des Biker-Dramas "Sons of Anarchy", auch wenn unser Titelbild daraufhin hindeuten könnte. Auf einem kessen Motorrad ist der 42-jährige Brite aber auch in seiner neuen Serie unterwegs (okay, zumindest manchmal). Die heißt "Shantaram" und ist ab 14. Oktober auf Apple TV+ zu sehen.

Hier ist der Trailer: