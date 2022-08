Hochkarätige Besetzung

Die deutsche Schauspielerin Lilly Krug ("Every breath you take") zieht als verführerische Sky wohl nicht nur Chris, sondern auch die ZuschauerInnen in ihren Bann.

An ihrer Seite spielen Cameron Monaghan ("Hüter der Erinnerung – The Giver", "Gotham") als Chris, der oscarnominierte John Malkovich ("Being John Malkovich", "Code Ava") als Skys Vermieter Roland, Frank Grillo ("Avengers: Endgame", "The Purge: Election Year") als Skys Stiefvater, sowie Sasha Luss ("Anna", "Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten") als Chris‘ Ex-Frau Jamie.

"Shattered – Gefährliche Affäre" soll im November 2022 in die Kinos kommen.