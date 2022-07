"She Will"-Trailer: Hexen-Horror von Argento produziert

Horror im schottischen Hochland

Nach einer doppelten Mastektomie zieht sich die ältere Schauspielerin Veronica Ghent (Alice Krige) in Begleitung einer jungen Krankenschwester zu einem Erholungsurlaub in die schottischen Highlands zurück. Sehr viel Erholung findet die Diva allerdings nicht, da sie immer wieder von Alpträumen heimgesucht wird und traumatische Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit durchlebt, bei denen vor allem der skrupellose Star-Regisseur Hathbourne (Malcolm McDowell) eine Rolle spielt.

Plötzlich nimmt Veronica auch seltsame neue Kräfte an sich wahr, mit deren Hilfe sie an ihren Feinden Rache nehmen könnte. Sie versucht dieser Veränderungen auf den Grund zu gehen und findet heraus, dass sie sich in einer Gegend aufhält, wo es einst zu grausamen Hexenverbrennungen gekommen ist. Wirken diese Ereignisse noch bis in die Gegenwart fort?

Hauptdarstellerin Alice Krige hat übrigens bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt, da sie in der modernen Märchen-Version "Gretel & Hänsel" 2020 als Hexe zu sehen war.

"She Will" feierte seit seiner Entstehung 2021 bereits auf einigen internationalen Fantasy-Filmfestivals Triumphe und startete Mitte Juli in ausgewählten US-Kinos. Hoffentlich findet der Film bald einen Weg zu uns, da er es in seiner Machart wohl ohne weiteres mit einem modernen Horror-Klassiker wie "Midsommar" aufnehmen kann.