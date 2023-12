Die britische Schauspielerin Shirley Anne Field ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie unter anderem der BBC mit. In dem entsprechenden Statement heißt es, dass die Darstellerin friedlich und umgeben von ihrer Familie und ihren Freunden am 10. Dezember verstorben sei. "Wir werden Shirley Anne sehr vermissen und uns an ihren unzerbrechlichen Geist und ihr erstaunliches Vermächtnis erinnern, das mehr als fünf Jahrzehnte auf der Bühne und der Leinwand umfasst."