Für viele Menschen ist Netflix die erste Wahl, wenn es um Streaming geht. Während viele Nutzer die Inhalte über den Smart-TV abrufen, sind vor allem ein Laptop für viele eine flexible Alternative - sei es unterwegs, im Bett oder auf dem Sofa. Auch der herkömmliche Desktop-PC bietet sich jedoch für manch andere als Gerät der Wahl an. Diese einfachen Tastenkürzel machen die Navigation an diesen Devices deutlich komfortabler.

Wer Inhalte am Computer streamt, steuert Wiedergabe oder Lautstärke häufig über die Maus. Deutlich effizienter gelingt dies jedoch über die Tastatur. So lässt sich ein Video mit der Leertaste oder der Enter-Taste starten oder pausieren, ohne dass der Cursor bewegt werden muss. Für die Lautstärke stehen ebenfalls einfache Befehle bereit: Mit der Pfeiltaste nach oben wird der Ton lauter und mit der Pfeiltaste nach unten leiser. Mit der Taste "M" wird der Ton sofort stummgeschaltet oder die Stummschaltung wieder aufgehoben.

Auch das Navigieren innerhalb eines Films oder einer Serie ist über Shortcuts deutlich komfortabler. Ein Druck auf die Pfeiltaste nach rechts springt zehn Sekunden nach vorne, die Pfeiltaste nach links spult entsprechend zurück. So lassen sich verpasste Szenen schnell erneut ansehen oder weniger interessante Passagen überspringen, ohne dass die Wiedergabeleiste manuell bedient werden muss.