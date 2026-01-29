Für einen bewegenden Auftritt sorgten Mala Emde , Katharina Stark und Louis Hofmann , die ihren neuen Film " 23 000 Leben" vorstellten. Unter den anwesenden Stars waren auch Schauspielerin Alexandra Maria Lara und Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason. Mit Jana Ina und Giovanni Zarrella stand zudem eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands auf der Bühne.

Wenn sich die Frage "What Next" stellt, wird es bei Netflix sehr aufregend. Mit einem Staraufgebot und exklusiven Momenten präsentierte der Streaming-Riese am 28. Jänner 2026 vor mehr als 300 geladenen Gästen live die kommenden deutschsprachigen Top-Produktionen .

Diese deutschen Netflix-Serien kommen 2026

"Unfamiliar"-Staffel 1 ab 5. Februar 2026

Die einstigen Top-Agenten Meret (Susanne Wolff) und Simon (Felix Kramer) betreiben mitten in Berlin ein geheimes Safe House. Als sie eines Tages von einer längst begraben geglaubten Bedrohung eingeholt werden, müssen sie sich plötzlich Auftragskillern, russischen Agenten, dem BND und gefährlichen Ex-Lovern stellen und dabei versuchen, ihre große Lebenslüge zu schützen, die sie alles kosten könnte: Ihre Familie, ihre Ehe und ihr Leben.

"Kacken an der Havel" ab 26. Februar 2026

Seit Toni (Anton Schneider aka Fatoni) denken konnte, wollte er nichts anderes, als sein Heimatdorf Kacken (an der Havel) zu verlassen und großer Rapper zu werden. Aber auch nach 18 Jahren Berlin lässt die Karriere auf sich warten und Toni verdient sein Geld als Pizzabäcker. Bis sein Leben auf den Kopf gestellt wird, als seine Mutter bei der Rettung einer Ente stirbt und Toni zurück nach Kacken muss. Er bekommt unverhofft die Karrierechance seines Lebens, während er sich mit seinem jüngeren Stiefvater Johnny Carrera (Dimitrij Schaad), der sprechenden Babyente Tupac und den anderen eigenwilligen Dorfbewohner*innen herumschlagen muss. Und plötzlich steht auch noch sein 13-jähriger Sohn Charly (Sky Arndt) vor ihm, von dem er nie etwas wusste.

"Crooks"-Staffel 2

Charly und Joseph haben ihre kriminelle Vergangenheit an den Nagel gehängt und wollen nichts anderes als ein friedliches Leben. Doch als Joseph, der sich in Thailand vor der russischen Mafia versteckt, rückfällig wird und im Alkoholrausch ihren größten Schatz – die Goldmünze – verliert, ist der Schock groß: Denn Charly braucht die Münze, um einer langjährigen Haftstrafe zu entgehen. Erneut geraten die zwei Freunde zwischen alle Fronten - dieses Mal in Deutschland, Österreich und Thailand. Unliebsame Bekannte, neue Feinde und eine fremde Umgebung mit ganz eigenen Gesetzen und unsichtbaren Seilschaften – ein rasanter Trip zwischen Leben und Tod.

"Achtsam morden"-Staffel 2 ab 28. Mai 2026

Björn Diemel hat sein Leben scheinbar im Griff: Er hat die Prinzipien der Achtsamkeit verinnerlicht, seinen stressigen Job als Strafverteidiger gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter Emily, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau Katharina und hat seine Karriere um eine ungewöhnliche Verantwortung erweitert: als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam hat von der Bildfläche verschwinden lassen. Doch trotz dieser bizarr harmonischen Balance plagen Björn innere Unruhe und Kontrollverlust. Warum nur kann er das alles nicht genießen?

"Die Falle"

Die erfolgreiche Schriftstellerin Lisa Konrad (Friederike Becht) hat das Haus seit fast 10 Jahren nicht mehr verlassen, nachdem sie Zeugin des Mordes an ihrer Schwester Anna wurde. Als sie nun im Fernsehen den Täter zu erkennen glaubt, versucht sie, ihm eine Falle zu stellen – der Köder ist sie selbst.

"Die Kaiserin"-Staffel 3

Nach dem verheerenden Sardinischen Krieg kehrt Kaiser Franz als traumatisierter Mann zurück. Die Schuld, tausende von jungen Männern auf dem Schlachtfeld verloren zu haben, lastet schwer auf ihm. Elisabeth versucht ihm zu helfen, sie kämpft leidenschaftlich um ihre Ehe, steht gleichzeitig dafür ein, was jetzt für das Reich das richtige wäre – doch vergeblich. Die Widerstände am Hof und ihre eigene Gesundheit zwingen sie, Wien zu verlassen und zu einem unerwarteten Abenteuer aufzubrechen. Im sechsteiligen Finale der mitreißenden Serie wird Elisabeth eine schicksalshafte Bekanntschaft machen, die ihr Leben und die Zukunft Europas für immer verändern wird …

"Love & Chaos"-Staffel 1

Die verheiratete Unternehmensberaterin Sophie erhält den Auftrag, den alteingesessenen Hamburger Traditionsverlag "Blomberg & Ulmann" zu modernisieren. Dort beginnt sie ein provokantes Spiel mit dem jungen IT-Techniker Max, bei dem sie sich gegenseitig dazu herausfordern, sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen. Damit bringen sie nicht nur Chaos ins verstaubte Team, sondern kommen sich auch gefährlich nah…

