"What Next" auf Netflix? Diese Filme und Serien kommen 2026
Wenn sich die Frage "What Next" stellt, wird es bei Netflix sehr aufregend. Mit einem Staraufgebot und exklusiven Momenten präsentierte der Streaming-Riese am 28. Jänner 2026 vor mehr als 300 geladenen Gästen live die kommenden deutschsprachigen Top-Produktionen.
Für einen bewegenden Auftritt sorgten Mala Emde, Katharina Stark und Louis Hofmann, die ihren neuen Film "23 000 Leben" vorstellten. Unter den anwesenden Stars waren auch Schauspielerin Alexandra Maria Lara und Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason. Mit Jana Ina und Giovanni Zarrella stand zudem eines der beliebtesten Promi-Paare Deutschlands auf der Bühne.
Nachfolgend die neu erscheinenden DACH-Produktionen auf dem Film- und Serien-Sektor im Überblick:
Diese deutschen Netflix-Serien kommen 2026
"Unfamiliar"-Staffel 1 ab 5. Februar 2026
Die einstigen Top-Agenten Meret (Susanne Wolff) und Simon (Felix Kramer) betreiben mitten in Berlin ein geheimes Safe House. Als sie eines Tages von einer längst begraben geglaubten Bedrohung eingeholt werden, müssen sie sich plötzlich Auftragskillern, russischen Agenten, dem BND und gefährlichen Ex-Lovern stellen und dabei versuchen, ihre große Lebenslüge zu schützen, die sie alles kosten könnte: Ihre Familie, ihre Ehe und ihr Leben.
"Kacken an der Havel" ab 26. Februar 2026
Seit Toni (Anton Schneider aka Fatoni) denken konnte, wollte er nichts anderes, als sein Heimatdorf Kacken (an der Havel) zu verlassen und großer Rapper zu werden. Aber auch nach 18 Jahren Berlin lässt die Karriere auf sich warten und Toni verdient sein Geld als Pizzabäcker. Bis sein Leben auf den Kopf gestellt wird, als seine Mutter bei der Rettung einer Ente stirbt und Toni zurück nach Kacken muss. Er bekommt unverhofft die Karrierechance seines Lebens, während er sich mit seinem jüngeren Stiefvater Johnny Carrera (Dimitrij Schaad), der sprechenden Babyente Tupac und den anderen eigenwilligen Dorfbewohner*innen herumschlagen muss. Und plötzlich steht auch noch sein 13-jähriger Sohn Charly (Sky Arndt) vor ihm, von dem er nie etwas wusste.
"Crooks"-Staffel 2
Charly und Joseph haben ihre kriminelle Vergangenheit an den Nagel gehängt und wollen nichts anderes als ein friedliches Leben. Doch als Joseph, der sich in Thailand vor der russischen Mafia versteckt, rückfällig wird und im Alkoholrausch ihren größten Schatz – die Goldmünze – verliert, ist der Schock groß: Denn Charly braucht die Münze, um einer langjährigen Haftstrafe zu entgehen. Erneut geraten die zwei Freunde zwischen alle Fronten - dieses Mal in Deutschland, Österreich und Thailand. Unliebsame Bekannte, neue Feinde und eine fremde Umgebung mit ganz eigenen Gesetzen und unsichtbaren Seilschaften – ein rasanter Trip zwischen Leben und Tod.
"Achtsam morden"-Staffel 2 ab 28. Mai 2026
Björn Diemel hat sein Leben scheinbar im Griff: Er hat die Prinzipien der Achtsamkeit verinnerlicht, seinen stressigen Job als Strafverteidiger gekündigt und sich selbstständig gemacht. Er verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter Emily, streitet sich achtsamer mit seiner Noch-Frau Katharina und hat seine Karriere um eine ungewöhnliche Verantwortung erweitert: als rechtlicher Vertreter zweier Mafia-Clans, deren Chefs er achtsam hat von der Bildfläche verschwinden lassen. Doch trotz dieser bizarr harmonischen Balance plagen Björn innere Unruhe und Kontrollverlust. Warum nur kann er das alles nicht genießen?
"Die Falle"
Die erfolgreiche Schriftstellerin Lisa Konrad (Friederike Becht) hat das Haus seit fast 10 Jahren nicht mehr verlassen, nachdem sie Zeugin des Mordes an ihrer Schwester Anna wurde. Als sie nun im Fernsehen den Täter zu erkennen glaubt, versucht sie, ihm eine Falle zu stellen – der Köder ist sie selbst.
"Die Kaiserin"-Staffel 3
Nach dem verheerenden Sardinischen Krieg kehrt Kaiser Franz als traumatisierter Mann zurück. Die Schuld, tausende von jungen Männern auf dem Schlachtfeld verloren zu haben, lastet schwer auf ihm. Elisabeth versucht ihm zu helfen, sie kämpft leidenschaftlich um ihre Ehe, steht gleichzeitig dafür ein, was jetzt für das Reich das richtige wäre – doch vergeblich. Die Widerstände am Hof und ihre eigene Gesundheit zwingen sie, Wien zu verlassen und zu einem unerwarteten Abenteuer aufzubrechen. Im sechsteiligen Finale der mitreißenden Serie wird Elisabeth eine schicksalshafte Bekanntschaft machen, die ihr Leben und die Zukunft Europas für immer verändern wird …
"Love & Chaos"-Staffel 1
Die verheiratete Unternehmensberaterin Sophie erhält den Auftrag, den alteingesessenen Hamburger Traditionsverlag "Blomberg & Ulmann" zu modernisieren. Dort beginnt sie ein provokantes Spiel mit dem jungen IT-Techniker Max, bei dem sie sich gegenseitig dazu herausfordern, sich über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen. Damit bringen sie nicht nur Chaos ins verstaubte Team, sondern kommen sich auch gefährlich nah…
Diese deutschen Netflix-Filme kommen 2026
"23 000 Leben"
Inspiriert von der wahren Geschichte von "Jugend Rettet" erzählt 23 000 Leben von einer Gruppe Jugendlicher, die nicht länger tatenlos zusehen will, wie unzählige Menschen auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer sterben. Ohne Erfahrung in der Seenotrettung starten sie eine Crowdfundingkampagne, kaufen ein altes Schiff und retten damit über 23.000 Menschen das Leben. Doch was als gemeinsame Mission voller Hoffnung und Entschlossenheit beginnt, stellt ihr Verständnis von Recht und Gerechtigkeit schon bald auf eine harte Probe.
"Eat Pray Bark - Therapie auf vier Pfoten" ab 1. April 2026
In der turbulenten Komödie suchen fünf skurrile Hundebesitzer*innen Hilfe im Umgang mit ihren Vierbeinern. Die letzte Hoffnung: Ein Intensivkurs beim charismatischen wie sagenumwobenen Hundetrainer Nodon in den Tiroler Bergen. Mit ungewöhnlichen Methoden versucht Hundetrainer Nodon die überforderten Zweibeiner zu coachen, denn schnell wird klar, dass sie selbst Hilfe brauchen – nicht ihre treuen Begleiter auf vier Pfoten.
"Das Geschenk" bald auf Netflix
In der schicken Landhausvilla ihres Bruders hat die alleinerziehende Marlene Frischmann (Jeanne Goursaud) den perfekten Kindergeburtstag für ihren Sohn Theo (Levin Wopp) organisiert: Ballons, glutenfreier Kuchen, Piñata und sogar wilde Tiere sollen für einen unvergesslichen Tag sorgen. Das liebevoll geplante Fest eskaliert kurzerhand zu einem urkomischen Albtraum, inklusive hitziger Debatten über Erziehung, Männlichkeitsbilder und elterliche Prinzipien.
"Mein bester Freund, seine Freundin & ich" bald auf Netflix
Olli und Matze sind seit Kindertagen unzertrennlich. Mittlerweile wohnen sie zusammen, arbeiten im gleichen Maklerbüro und planen eine gemeinsame Weltreise. Die Route ist fast festgelegt, als Matze sich Hals über Kopf in Rebecca verliebt. Rebecca ist cool, doch sie nimmt eindeutig zu viel Raum im Leben von Matze ein, findet Olli. Seit wann geht er joggen und isst Porridge zum Frühstück? Normalerweise ist doch eher Flippern und Feierabendbier angesagt… Für Olli ist klar: Sein bester Kumpel wird hier gerade einer Beziehungs-Gehirnwäsche unterzogen! Er muss Matze schleunigst wieder auf Kurs bringen, sonst fällt die Reise am Ende noch ins Wasser. Der Kampf ist eröffnet, wobei Olli nicht mit der Schlagfertigkeit von Rebecca gerechnet hat.
Diese deutschen Nonfiction-Netflix-Produktionen kommen 2026
"Love is Blind: Germany"-Staffel 3
Ist Liebe wirklich blind? 30 deutschsprachige Singles haben genug von oberflächlichen Dates und suchen in "Love is Blind: Germany" die wahre Liebe. Um dabei nicht von optischen Reizen abgelenkt zu werden, findet das erste Kennenlernen blind statt.
"Shirin"
Kurz vor ihrem 30. Geburtstag nimmt uns Shirin David mit auf eine persönliche Reise durch ihre atemberaubende Karriere. Wird sie während der Vorbereitung auf ihre große „Schlau aber Blond“-Arenatour lernen, Barbara – der Frau hinter dem Superstar – mehr Raum zu geben und einen Blick auf ihr „Innerstes Ich” wagen zu können?
"Poldi"
Vom Straßenkicker zum Weltmeister, vom polnischen Einwandererkind zu "Prinz Poldi" aus Köln: Lukas Podolski schrieb deutsche Fußballgeschichte und wurde dabei zum Helden. Die Netflix-Dokumentation begleitet Lukas Podolski beim Ende seiner Fußballerlaufbahn und zeigt bisher ungesehene Facetten eines Vorzeige-Sportlers und -Menschen.
"Kaulitz & Kaulitz"-Staffel 3
Bill und Tom Kaulitz öffnen erneut die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben. Diese intime Reality-Serie begleitet die beiden Zwillinge über mehrere Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio Hotel-Touren, Parties, Drama, Flirts und dem Leben in Hollywood.
"Schumacher '94"
1994 markiert einen Wendepunkt in der Formel 1: Der 25 Jahre alte Michael Schumacher gewinnt in Brasilien den ersten Grand Prix des Rennjahres und legt damit den Grundstein für eine beispiellose Karriere. Michaels Ehefrau Corinna Schumacher und weitere enge Wegbegleiter:innen schildern, wie sie Michael Schumacher in dieser Zeit erlebten.
"Too Hot to Handle: Germany"-Staffel 3 der Couples Edition
Netflix schickt Deutschlands heißeste und bindungsunfähigste Paare auf eine emotionale Reise im tropischen Paradies. Reine körperliche Anziehung oder doch eine emotionale, tiefgründige Verbindung? Das ist das ultimative Beziehungsexperiment!
"Die Zarellas"-Staffel 1
Ein Jahr des Wandels steht bevor: Giovanni orientiert seine Musikerkarriere international neu, während die erfolgreiche Geschäftsfrau Jana Ina ihren 50. Geburtstag nutzt, um innezuhalten und ihre Prioritäten zwischen Familie und neuen beruflichen Herausforderungen zu setzen. Im Spannungsfeld von Öffentlichkeit, persönlichen Sehnsüchten und familiärer Nähe findet die Familie Zarrella Halt in ihrer starken, liebevollen Verbindung über kulturelle Grenzen hinweg.