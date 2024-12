Dschungelcamp, Big Brother, Casting-Shows oder Model-Contests: Auch 2024 gab es wieder zahlreiche TV-Formate, nach denen sich die Gewinner entweder große Karrieren oder einen Boost ihrer Laufbahn versprachen. Doch welche Promis konnten in den unterschiedlichen Shows abräumen und den Sieg für sich entscheiden? Und noch viel entscheidender: Wie ging es für die Gewinnerinnen und Gewinner nach den Sendungen weiter?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Lucy Diakovska (48) ging in diesem Jahr bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" als Siegerin hervor - und das haushoch: Mit 50,1 Prozent konnte sich die Sängerin gegen ihre finalen Kontrahenten Twenty4Tim (24) und Leyla Lahouar durchsetzen. Somit gewann Diakovska nicht nur das Preisgeld von 100.000 Euro, sondern durfte auch ein Jahr als amtierende Dschungelkönigin Platz auf dem Reality-TV-Thron nehmen. Die mediale Aufmerksamkeit war nach ihrem Sieg vorprogrammiert, Diakovska sei als Mitglied der Girlgroup No Angels aber daran gewöhnt. Dass sie nun aber als Einzelperson im Fokus der Öffentlichkeit stehe, machte sie stolz. Nach ihrem Sieg folgten mehrere TV-Auftritte: So war Diakovska unter anderem in der "Beatrice Egli Show" und beim "ZDF-Fernsehgarten" zu sehen oder sprach in dem Format "deep und deutlich" über ihr Leben als Popstar. Auch zog es Diakovska zurück auf die Bühne: Mehrere Wochen lang schlüpfte sie in der Karaoke-Komödie "Tussipark" in die Rolle der Braut Wanda. Auch kündigte die Bulgarin nach ihrem Dschungelcamp-Sieg ein kleines Comeback an: Gemeinsam mit ihrer Band No Angels, die 2000 gegründet wurde, geht sie im kommenden Jahr auf Tour. Auf sechs Festivals werden die Mitglieder rund um Diakovska, Sandy Mölling (43), Nadja Benaissa (42) und Jessica Wahls (47) auftreten. Fans vermuten sogar ein neues Album, nachdem die No Angels im August ein vielversprechendes Video auf Instagram geteilt hatten.

"Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" Nach "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wurde in "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" schnell eine weitere Königin gekürt: Georgina Fleur (34) setzte sich in der letzten Prüfung gegen die zweite Finalisten Kader Loth (51) durch und gewann damit ebenfalls 100.000 Euro. "Ich werde auf jeden Fall wieder mehr zu sehen sein als in den vergangenen Jahren", versprach Fleur nach ihrem Sieg im Interview mit spot on news. Doch konnte sie dieses Versprechen auch halten? Wie Prime Video bereits angekündigte, wird Fleur nach der ersten Staffel von "The 50" auch an der zweiten Ausgabe teilnehmen. Wie lange sie dort zu sehen ist, bleibt jedoch abzuwarten: Laut "Bild" soll es während der Dreharbeiten zwischen Fleur und ihrem einstigen besten Freund Sam Dylan (33) so eskaliert sein, dass die Reality-TV-Bekanntheit sogar handgreiflich wurde. Die Produktion soll daraufhin eingegriffen haben, weswegen Fleur angeblich einen Tag später das Format verlassen musste.

"Promi Big Brother" Im berühmt-berüchtigten Container schien Leyla Lahouar (28) zunächst keine gute Zeit zu haben - obwohl ihr Partner Mike Heiter (32) ebenfalls in die Promi-WG gezogen war. Wenige Tage nachdem das Paar bereits von dem wachsamen Auge des großen Bruders beobachtet wurde, stieß Heiters Ex und Mutter seines Kindes Elena Miras (32) zu den Bewohnern. Das machte vor allem Lahouar zu schaffen. Dennoch ging für sie das Format sowohl beruflich als auch privat positiv aus: Noch in der Sendung machte Heiter seiner Freundin einen Heiratsantrag. Im großen Finale konnte sich Lahouar gegen ihren Neu-Verlobten und die weiteren Finalisten Alida Kurras (47), Matze Höhn (28) und Jochen Horst (63) durchsetzen. Als Siegerin des Formats durfte Lahouar eine Prämie von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Das Preisgeld wollte die TV-Bekanntheit in die gemeinsame Zukunft mit Heiter investieren. Beruflich ging es für Lahouar anschließend direkt in das nächste Format: An der Seite von Tina Ruland (58), Ekaterina Leonova (37) und Co. nahm die 28-Jährige an dem neuen Format "Destination X" teil. Doch anders als "Promi Big Brother" konnte die Sendung bislang keine großen Erfolge verbuchen. Aufgrund der schlechten Quoten musste "Destination X" seinen Sendeplatz mit dem Reality-TV-Format "Das große Promi-Büßen" tauschen: Dementsprechend lief die dritte Staffel der Show mit Olivia Jones (55) um 20:15 Uhr auf ProSieben, während "Destination X" erst um 22:25 Uhr begann. Lahouar selbst flog in der vierten Folge raus.

"The Masked Singer" In diesem Jahr durften sich die Fans von "The Masked Singer" wieder einmal auf eine doppelte Ladung Entertainment freuen: Im April lief die Jubiläumsstaffel der Rate-Show, in der es der Floh, das Krokodil und der Flip Flop ins große Finale schafften. Schlussendlich konnte das maskierte Insekt den Sieg für sich gewinnen. Wie das Rateteam rund um Rick Kavanian (53) und Palina Rojinski (39) bereits zuvor vermutet hatte, verbarg sich hinter dem Kostüm Mirja Boes (53). Nach "The Masked Singer" blieb Boes wie gewohnt dem Fernsehen treu: Sie drehte für die neue Staffel "Murmel Mania", in der sie Melissa Khalaj (35) als Moderatorin ablöst. Wann die Folgen ausgestrahlt werden, ist bislang aber noch nicht bekannt. Außerdem war sie bei "Wer weiß denn sowas?" zu Gast. Ab dem 23. November flimmerte die elfte "The Masked Singer"-Staffel über die Fernsehbildschirme. Kurz vor dem Jahreswechsel standen der Pirat und der Panda im großen Finale. Hinter dem zweitplatzierten Seeräuber verbarg sich der Sänger Joris (35). Unter dem niedlichen Pandakostüm steckte die Gewinnerin der elften Staffel Loi (22). "Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, in den Panda zu schlüpfen", freute sich die Sängerin, der vor zwei Jahren der Durchbruch gelang, nach ihrem Sieg. Nach einer kurzen Weihnachtspause steht Loi bald wieder auf der Bühne: Am 23. Februar beginnt ihre "Left In Your Love"-Tour. Insgesamt wird die Sängerin zwölf Konzerte geben.

"Let's Dance" Anfang des Jahres tanzte sich Gabriel Kelly (23) in die Herzen der Juroren und Zuschauer von "Let's Dance": Am finalen Abend der Tanzshow ertanzte der Promispross gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) 90 von 90 möglichen Punkten und wurde somit "Dancing Star 2024". Im November schwang Kelly auf der großen "Let's Dance"-Tour in ganz Deutschland erneut das Tanzbein. Doch was hat sich in der Zwischenzeit bei dem Musiker getan? Nach dem monatelangen Training auf dem Tanzparkett folgten einige weitere Auftritte im Fernsehen, unter anderem in der Sendung "Kölner Treff". Danach ging es für Kelly erst einmal auf Reisen - und zwar mit seiner "Let's Dance"-Kollegin Ann-Kathrin Bendixen (24): Gemeinsam tourten die beiden mehrere Wochen lang durch Vietnam.

"Germany's next Topmodel" Lea Oude (25) wagte in diesem Jahr einen zweiten Versuch und nahm an der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil - und zwar erfolgreich. Am 13. Juni kürte die Jurorin Heidi Klum (51) Oude zur Gewinnerin des Modelcontests. "Man merkt es schon, dass jetzt super viele Jobs kommen, man überall auf Events eingeladen wird, die Leute auf der Straße einen noch mehr ansprechen", erzählte Oude nach ihrem Sieg in einem Interview. Sie könne sich gar nicht mehr erinnern, wann "ich drei Tage am Stück zu Hause war". Im Sommer lief Oude unter anderem auf der Berlin Fashion Week für die Modedesigner Killian Kerner (45) und Anja Gockel (56). Oude ging allerdings nicht als einzige Siegerin aus dem Modelcontest hervor: 2024 konnten erstmals Männer an "Germany's next Topmodel" teilnehmen. Schlussendlich überzeugte Jermaine Kokoú Kothé (19) Klum von sich. Danach stand der Wahlberliner für mehrere Kampagnen vor der Kamera und lief ebenfalls auf der Berlin Fashion Week für Kerner. Es folgten unter anderem TV-Auftritte bei "deep und deutlich". Gemeinsam traten die Gewinner der 19. "GNTM"-Staffel außerdem bei "Wer weiß denn sowas?" auf.

"Kampf der Realitystars" Calvin Kleinen (32) gewann in diesem Jahr "Kampf der Realitystars" und somit 50.000 Euro. Seitdem ist es ruhig um den TV-Casanova geworden. Wie Kleinen selbst im Interview mit RTL verriet, wolle er langsam mit dem Reality-TV aufhören. "Es wird, ehrlich gesagt, langsam nicht mehr mein Ding. Es hat sich schon alles ein bisschen geändert. Die Leute werden noch bekloppter, irgendwie. Die müssen noch bekloppter sein, um aufzufallen!", so Kleinen. Stattdessen war er nach seinem "Kampf der Realitystars"-Sieg in anderen Formaten wie "ZDF Magazin Royale" oder "Schlag den Besten" zu sehen. So ganz verzichtete Kleinen aber nicht auf die Reality-TV-Formate: Wie bereits in den Jahren zuvor kommentiere er die aktuellen Staffeln von "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" auf YouTube. Durch das Format wurde er selbst vor vier Jahren unter den Reality-TV-Fans bekannt. Auch verfolgte Kleinen weiterhin seine Musikkarriere. Unter anderem veröffentlichte er zwei Songs mit seiner ehemaligen "Kampf der Realitystars"-Kontrahentin Isi Glück (33).

"Das Sommerhaus der Stars" In der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" (seit 2016, auf RTL) sorgten Rafi Rachek (34) und sein Partner Sam Dylan (33) für jede Menge Zündstoff: Neben einigen Alkoholexzessen beleidigte Rachek Kandidat Stefan Kleiser (57) aufgrund des großen Altersunterschieds zu seiner Freundin Theresia Fischer (32). Schlussendlich konnte sich das Paar dennoch den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro schnappen. Rachek war seither in keiner weiteren Show zu sehen. Jedoch übt er neben seiner Karriere als Reality-TV-Star auch den Beruf als Rettungssanitäter aus. Dylan war schon während der Ausstrahlung von "Das Sommerhaus der Stars" in einem weiteren Format zu sehen: Unter den strengen Augen von Moderatorin Olivia Jones (54) musste Dylan bei "Das große Promi-Büßen" für seine Reality-TV-Sünden sühnen. Von seinen Mitkandidaten wurde er schließlich zum Gewinner des Formats gewählt. Wie Prime Video bereits bestätigte, wird auch er in der zweiten Staffel von "The 50" auf dem französischen Schloss Château de Bertichères gegen 49 weitere Teilnehmer um die Jackpot-Summe von 50.000 Euro spielen.

"Die Verräter" Auch in diesem Jahr nahmen 16 Promis, darunter Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Massimo Sinató (43), an "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" teil und kämpften mit- und gegeneinander um 50.000 Euro. In der zweiten Staffel der Crime-Show ernannte Moderatorin Sonja Zietlow (56) abermals drei Verräter: Marina Hoermanseder (38), Oana Nechiti (36) und Gerda Lewis (32). Jessica Haller (34) gesellte sich später zu ihnen. Schlussendlich konnten sich Nechiti und Haller durchsetzen und den Silberschatz in Höhe von 27.500 Euro mit nach Hause nehmen. Nach ihrem Show-Sieg gingen beide Frauen ihren Berufen nach: Nechiti ist vor allem Sängerin und Choreographin, Haller verdient ihr Geld als Content Creatorin.

"Deutschland sucht den Superstar" Im November gewann Christian Jährig (30) die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar": Er überzeugte im großen Finale mit Céline Dions (56) Song "My Heart Will Go On", Loreens (41) Lied "Tattoo" und seinem eigenen Song "Auf eigenen Beinen" und gewann damit eine Siegerprämie von 100.000 Euro und einen Plattenvertrag. Von dem Preisgeld wolle er "auf jeden Fall sehr viel in Musik investieren", erklärte Jährig nach seinem Sieg im RTL-Interview. Doch bislang blieb der große Erfolg aus: Jährigs "Auf eigenen Beinen" konnte nicht an seinen "DSDS"-Sieg anknüpfen, das Lied schaffte es nicht einmal in die Top-100-Charts. Trotz des Rückschlags zieht es ihn zurück auf die Bühne: Im Dezember gibt Jährig ein Konzert in Ingolstadt. Zudem wird er im Rahmen der "Unser lustiges Weihnachten"-Tour von Ross Antony (50) und Paul Reeves (50) mehrmals als Support Act auftreten.