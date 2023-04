Der heldenhafte Kater macht's möglich: weil "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" an den Kinokassen mit weltweiten Einspielergebnissen von rund 500 Millionen Dollar so erfolgreich war, wird nun auch die restliche Märchen-Welt wieder in Bewegung kommen.

Wie aus einem "Variety"-Artikel hervorgeht, bereitet "Minions“-Erfinder Chris Meledandri einen fünften "Shrek"-Film vor.