Wunsch nach einer Fortsetzung

Wie es um das Wünschen bestellt ist und dass man nicht immer alles Ersehnte bekommt oder verlangen sollte, lehrt uns dieser Film voll animierter Rasanz ganz nebenbei. Aber sobald das bunte Treiben nach über 100 Minuten wieder vorbei ist, verspürt man wohl den ehrlichen Wunsch nach einer Fortsetzung.

Die Chancen dazu stehen gar nicht schlecht, weil zuletzt das sogenannte "Team Freundschaft" in See sticht und neuen Abenteuern entgegensegelt. Allerdings sollte nicht wieder so viel Zeit zwischen den Filmen vergehen, denn im Gegensatz zu Märchenkatzen haben die menschlichen Schau-SprecherInnen von vornherein nur ein einziges Leben zur Verfügung.

4 von 5 katzenstreuverklebten Katerfellen.

"Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" erlebt am 11. Dezember in unseren KInos eine Vorpremiere, eher der Film am 22. Dezember dann offiziell startet. Hier geht's zu den Spielzeiten!