Die 6 besten Kino-Adaptionen von Zeichentrickserien

Christopher Robin (2018)

"Christopher Robin" erzählt die Geschichte über den mittlerweile erwachsen gewordenen Christopher Robin (toll: Ewan McGregor), einst bester Freund von Winnie Puuh. In seinem Job höchst unglücklich, rückt die idyllische Kindheit, in der moralische Werte und Lebensfreude an erster Stelle standen, immer weiter in die Vergangenheit. Erst als Winnie mit seinen Freunden Ferkel, Tigger und I-Aah auftaucht, erinnert er den verbitterten Christopher daran, was im Leben wirklich zählt.

In seiner Prämisse (Suche nach dem inneren Kind und der verlorenen Jugend) erinnert der Film zwar stark an "Mary Poppins", aber noch mehr an die Original-Erzählungen des Honig-liebenden Bären, der mit seinen simplen, aber dafür klugen Weisheiten selbst hinter den dichtesten Regenwolken noch einen Funken Sonnenschein erspäht.

"Christopher Robin" ist eine nahezu perfekte Symbiose aus Animations- und Realfilm, bei der aber nicht die Technik, sondern tiefe Gefühle und moralische Botschaften im Vordergrund stehen. Der Film ist eine märchenhaft-berührende Parabel über Freundschaft, die Kinder unterhält und Erwachsene selbst eine Reise in ihre Kindheit unternehmen lässt.

