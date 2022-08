Die 10 erfolgreichsten Disney-Zeichentrickfilme aller Zeiten

Mauskonzern Disney hat sich in den letzten Jahren dank Einverleiben von Marvel, Star Wars und gefühlt ganz Hollywood zum Very Big Player im Entertainment-Business gemausert. Will man dieser Tage unterhalten werden, kommt man an Disney nicht vorbei. Mit seinen Streamingplattform Disney+, Hulu und ESPN+ (ja, die gehören alle zusammen!) überholt Disney zumindest in den USA mittlerweile sogar seinen stärksten (Streaming)-Konkurrenten Netflix in Sachen AbonenntInnen-Zahen.



Das Markenzeichen, die Basis des Mauskonzerns sind aber immer noch kunterbunt-märchenhafte Welten im Zeichentrick- oder Animationsstil. Denkt man an Disney, denkt man automatisch an zahlreiche herzerweichende, unvergessliche und vor allem zeitlose Zeichentrick- und Animations-Momente, die immer wieder aufs Neue zum Mitfiebern, Mitlachen, Mitsingen, Mitweinen, Mitträumen und Mit-Erinnern einladen – und zwar über Generationen hinweg, sowohl für Jung als auch Alt.