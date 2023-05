MonsterVerse wird ausgebaut

Die Animations-Serie von Legendary Pictures versteht sich als Weiterführung des sogenannten MonsterVerse bei Warner Bros und ist durchaus als eine Art Fortsetzung von "Kong: Skull Island" zu betrachten. Brian Duffield ("Cocaine Bear", "Love and Monsters") hat die Serie entwickelt, geschrieben und produziert.

Stimmlich sind in der Originalfassung unter anderem Nicolas Cantu ("The Walking Dead: World Beyond"), Mae Whitman ("Young Justice"), Darren Barnet ("Noch nie in meinem Leben ...") und Benjamin Bratt ("Demolition Man") vertreten. Zweifellos wird aber keine:r von ihnen dem Riesenaffen sein Organ leihen, weil Kong auch ohne Sprache bestens klarkommt – und falls ihm die Stimmbänder einmal fürs Gebrüll versagen sollte, jederzeit auch durch Getrommel auf die Brust Eindruck schinden kann.