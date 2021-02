Crime und Comedy: Sky bietet ab April neue Sendermarken an

Mit im Talon sind neben zahlreichen Erstausstrahlungen allein in diesem Jahr 17 Sky Originals. Insgesamt hat man gut 3.800 Serienfolgen im Angebot. Mit Sky Crime richtet man sich im Speziellen an die Freunde von True-Crime-Formaten, wie in einem Pressegespräch am Montag bekannt gegeben wurde, während fiktionale Produktionen weiterhin bei Sky Krimi verbleiben sollen.

Zu sehen sein werden hier etwa als Erstausstrahlung die HBO-Produktion "The Vow" über die in den 90ern etablierte Sekte NXIVM, die Tausende Betroffene mit dem Ziel der Selbstoptimierung erpresserisch an sich zog, oder "The Mark of a Killer - Mörder und ihre Markenzeichen" sowie "Killer Couples: Mörderische Paare", womit man Serientätern auf die Pelle rückt.