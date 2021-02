"Django"-Serie bei Sky will das Western-Genre neu beleben

Darum wird es gehen

Der Wilde Westen in den 1860er- und 1870er-Jahren: Sarah und John haben New Babylon gegründet, eine Stadt der Ausgestoßenen, in der Männer und Frauen jeglicher Herkunft und Glaubensrichtung eine Heimat finden, und die jeden mit offenen Armen empfängt.

Django, dessen Familie vor acht Jahren ermordet wurde, kommt über den Verlust nicht hinweg und sucht weiterhin nach seiner Tochter Sarah, da er glaubt, dass sie den Mord überlebt haben könnte. Er ist schockiert, als er sie tatsächlich in New Babylon findet, wo sie im Begriff ist, John zu heiraten.

Sarah, inzwischen eine erwachsene Frau, will Django wieder fortschicken, da sie befürchtet, dass er den Frieden in New Babylon durch seine Anwesenheit gefährdet. Doch Django ahnt, dass die Stadt ohnehin in Gefahr ist, und besteht darauf, zu bleiben, um seine Tochter nicht erneut zu verlieren.