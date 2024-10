Wenn im Gesicht eines Menschen ein diabolisches Lächen auftritt, sind wir eindeutig wieder in einem "Smile"-Film gelandet. Das zeigt das Horror-Sequel "Smile 2 - Siehst du es auch?" überdeutlich. Regisseur Parker Finn hat sich noch einmal selbst übertroffen und den Schocklevel deutlich erhöht. Abgesehen von den Spezialeffekten, kann natürlich auch die Story punkten und steuert auf ein sensationelles Finale zu. Diese Ende mit allen seinen Konsequenzen wollen wir euch jetzt erklären .

Sie ist entschlossen, das Rettungsangebot des medizinischen Pflegers Morris ( Peter Jacobson ) anzunehmen. Im Hinterzimmer einer aufgelassenen Pizzafiliale will er in der Einsamkeit ihren medizinischen Tod herbeiführen und sie nach neun Minuten wieder zum Leben erwecken, um den Dämon auszutreiben . Doch die Zeichen stehen schlecht. Bereits zuvor hat sich Gemma als Illusion des bösen Wesens erwiesen. Nun verschwindet Morris auf Nimmerwiedersehen und Skyes dämonische Doppelgängerin taucht auf. Nachdem sich die Sängerin mit letzter Verzweiflung das Todesserum gespritzt hat, ist plötzlich alles anders.

Popstar Skye Riley ( Naomie Scott ) ist diesmal das Opfer des Dämons geworden und wird von immer schlimmeren Ereignissen heimgesucht. Nachdem sie in einer Enzugsklinig gelandet ist, tötet sie offenbar ihre Mutter Elizabeth ( Rosemarie DeWitt ) unter dem Einfluss des Bösen mit einer Spiegelscherbe und ergreift in Begleitung ihrer Freundin Gemma ( Dylan Gelula ) die Flucht.

Ein Todesfall mit furchtbaren Konsequenzen

Skye scheint wie aus einem bösen Traum zu erwachen und steht vor tausenden Fans auf einer Konzertbühne. Auch ihre sehr lebendige Mutter ist zu sehen. Sonach hat der Dämon des Lächelns Skye die meiste Zeit mit Visionen in die Irre geführt, um sein großes Ziel zu erreichen. Die Sängerin soll ein Konzert geben, doch ehe sie beginnen kann, steht ihr erneut ihre Doppelgängerin gegenüber, die sich in ein riesiges Monster verwandelt und durchs Skyes Mund in deren Körper eindringt.

Als Skye sich dann zum Publikum umdreht, liegt das bezeichnende Lächeln auf ihrem Gesicht und die begeht mit ihren eigenen Mikro Selbstmord. Die fassungslosen Fans wurden zu Augenzeugen - und was das zu bedeuten hat, ist wohl klar: Somit konnte sich der dämonische Parasit auf abertausende Wirtskörper übertragen (und durch das Fernsehpublikum steigt diese Zahl nochmals gewaltig an). Sollte es daher zu einem "Smile 3" kommen, müssen wir mit einer globalen Lächel-Epidemie rechnen, weil der Dämon die Weltherrschaft übernommen hat.

"Smile 2" ist derzeit noch in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!