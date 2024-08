Leider hält der Thriller die vielversprechende Ausgangssituation nicht bis zuletzt durch, denn es stellt sich als großer Fehler heraus, wenn in der zweiten Hälfte der bisherige Schauplatz der Konzertstadiums verlassen wird. Danach geht das Katz-und-Maus-Spiel an unterschiedlichen Locations weiter und wird immer unglaubwürdiger . Wir wollen daher noch einmal einen Blick auf den Handlungsverlauf werfen und euch das Ende von "Trap" erklären .

Normalerweise ist ein Serienkiller eine Filmfigur, der wir keine Sympathie entgegenbringen, sondern hoffen, dass der Bösewicht ziemlich bald geschnappt wird. In seinem neuen Film "Trap: No Way Out" von M. Night Shyamalan kehrt dieses Schema um: Hier fiebern wir mit dem Killer mit und hoffen vermutlich, dass er den Gefahren, die ihm von allen Seiten drohen, entkommen kann.

Mit Lady Raven unterwegs

Nachdem Cooper (Josh Hartnett) den Popstar Lady Raven (Shyamalans Tochter Saleka) durch eine Drohung dazu gebracht, ihn und seine Tochter in ihrer Limousine mitzunehmen, reißt die Sängerin aber das Ruder herum, lässt sich in Coopers Haus einladen, entwendet in einem günstigen Moment dessen Handy und schließt sich im Badezimmer ein. Dort kann sie mittels Livestream das derzeitige potentielle Opfer des Killers retten, weil sie herausfindet, wo der entführte Junge gefangen gehalten wird. Danach will Cooper mit Lady Raven fliehen, was aber nicht klappt, und auch sein weiterer Entführungsversuch des Popstars schlägt fehl. Cooper entkommt aber immer wieder – zuletzt in der Uniform eines FBI-Beamten.