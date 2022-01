Normalerweise ist bei einem Staffel-Start auf Netflix ja definitiv Binge-Watching angesagt, doch gerade bei der aufwendigen SciFi-Serie "Snowpiercer" müssen wir uns leider immer gedulden, bis eine neue Episode erscheint.

Der Grund für die Verzögerung liegt darin, dass die Serie gar keine Netflix-Eigenproduktion ist, sondern der Streaming-Riese bloß die europäischen Vertriebsrechte für das US-Original des Kabelsenders TNT erworben hat.

Aus diesem Grund werden die neuen Folgen auch ganz Fernseh-Serien-üblich immer an einem bestimmten Wochentag veröffentlicht – in diesem Fall ist das in Amerika montags. Bei Netflix sind die jeweiligen Folgen dann einen Tag später ab 9 Uhr verfügbar.