Ein Fall, zwei Herangehensweisen

Heiligt der Drang nach Gerechtigkeit mitunter unlautere Mittel? Und wie wirkt sich diese Überzeugung auf die zwischenmenschliche Beziehung zu Andersdenkenden aus? "So Help Me Todd" widmet sich ähnlichen moralischen Dilemmas, wie sie schon der gefeierte "Breaking Bad-Ableger "Better Call Saul" ans Tageslicht förderte. Im Gegensatz zu der AMC-Serie ist die Gewichtung jedoch klar eine andere: "So Help Me Todd" bleibt im Kern stets eine Anwalts-/Ermittlungsserie, jede Folge (21 an der Zahl) handelt von einem neuen verzwickten Fall.