"Lincoln Lawyer"-Staffel 3: Darum geht's

Die Netflix-Serie basiert auf der bisher sechsteiligen "Lincoln Lawyer"-Buchreihe von Michael Connelly, der übrigens auch die Harry-Bosch-Reihe erschaffen hat, in dem es um Mickey Hallers Halbbruder Harry Bosch geht (und von Prime Video mit Titus Welliver unter dem Titel "Bosch" verfilmt wurde).

Zwei Bücher der Reihe wurden für jeweils eine Staffel adaptiert. Demzufolge gibt es noch vier Romane, die verfilmt werden könnten. Vielleicht nimmt sich Netflix in Staffel 3 dem dritten Buch "The Reversal" an, es könnte aber auch ein ganz anderes Buch der Reihe treffen, denn bisher wurden Buch 2 und 4 umgesetzt.

In "The Reversal" (auf Deutsch: "Spur der toten Mädchen") übernimmt Mickey, dem die Arbeit als Verteidiger zunehmend missfällt, die Rolle des Staatsanwalts in einem Wiederaufnahmeverfahren gegen einen verurteilten Entführer und Mörder ein. Das heißt, er würde auch mit seiner Ex-Frau Maggie (Neve Campbell) zusammenarbeiten.

Bei der Umsetzung des Buches könnte es nur ein Problem geben: Darin kommt auch Harry Bosch vor, der jedoch schon bei Prime Video vertreten ist und für Netflix somit Tabu ist. Wir werden sehen, was für eine Lösung sich Netflix für dieses Problem einfallen lassen wird.