Gefeiert wird im ZDF erstmals als Open-Air-Event auf dem Gelände des „Fernsehgartens“.

Giovanni Zarrella (48) kann für seine Sommer-Show 2026 prominente Namen aufbieten: Das ZDF hat die ersten Gäste der besonderen „Giovanni Zarrella Show“-Ausgabe bekanntgegeben. Auf der Bühne begrüßt der Sänger demnach Kerstin Ott, Semino Rossi und Vanessa Mai sowie weitere nationale und internationale Schlager- und Popstars, wie aus der Ankündigung zu entnehmen ist. Mit von der Partie ist wie gewohnt auch Chris Papendieck samt Band. Das ZDF stellt eine drei Stunden lange „Sommerparty“ in Aussicht. Geboten werden sollen „Musik, Sommer-Feeling und große Emotionen mit Stars aus Schlager, Pop und internationalem Entertainment“.

Erstmals unter freiem Himmel Für die Ausgabe wählt Zarrella einen ungewohnten Schauplatz: Erstmals zieht er mit seiner Show auf das Gelände des „Fernsehgartens“ auf dem Mainzer Lerchenberg. Auch das Format ist neu - die Sendung findet zum ersten Mal als Open-Air-Event statt und nicht wie sonst in einer Studiohalle. Aufgezeichnet wird die Show nach Angaben des ZDF-Ticketservice am 8. August um 19:30 Uhr. Bereits am Abend zuvor, dem 7. August, steht eine öffentliche Generalprobe an - eine weitere Premiere, denn erstmals dürfen Fans die TV-Show im Entstehungsprozess miterleben. Der Vorverkauf startet laut ZDF am 29. Juni um 10 Uhr, Veranstalter ist Bavaria Entertainment.

Der „Fernsehgarten“ pausiert Dass Zarrella das vertraute Terrain übernimmt, hat offenbar Folgen für das angestammte Format. Andrea Kiewel (61), die zuletzt mit einem Pool-Sprung im „Fernsehgarten“ für Aufsehen gesorgt hatte, steht an besagtem Wochenende nicht auf der Bühne. Am Sonntag nach der Aufzeichnung, also am 9. August, fällt der „Fernsehgarten“ im ZDF aus. Mit dem Gelände ist Giovanni Zarrella bestens vertraut: Er war dort in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Gast. Nun bespielt er den Mainzer Lerchenberg erstmals mit seinem eigenen Format.