Die letzte Folge endete mal wieder mit einem Cliffhanger. Sie war so vollgepackt mit Drama, dass die Rauswahl hintenüber fiel. In Episode 8 von "Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) kommt die Auflösung. Doch zunächst ein Blick zurück. Tara Tabitha (32) hatte es in Folge sieben gewagt, gegen Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) stimmen zu wollen. Eine rationale Entscheidung, weil die eben in den Spielen die stärksten Konkurrenten sind. Das sah das Reality-Paar als Verrat oder gleich als Majestätsbeleidigung an. Tommy drohte in Mafia-Manier, ein Detail aus Taras Vergangenheit zu enthüllen, das Dennis Lodi (30) dazu bringen würde, sie zu verlassen. Tara nimmt der Drohung jetzt den Wind aus den Segeln, als sie im Interview von einem Gerücht spricht, das in der Reality-Szene kursiere. Sie habe früher als Escortdame gearbeitet, munkle man. Dennis wisse davon, sagt Tara, die diese Behauptung zurückweist.

Duell zwischen Paulina/Tommy und Jochen/Tina In der Nominierungsrunde kommt es zum erwarteten Duell zwischen Tommy und Paulina auf der einen und Jochen Horst (64) und seiner Gattin Tina (52) auf der anderen Seite. Tara und Dennis bleiben ihrer Entscheidung treu und stimmen gegen Paulina und Tommy, genauso wie Jochen und Tina sowie Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (37). Der Rest schießt sich auf Jochen und Tina ein. Als Grund nennen sie Jochens Kritik an Ersin (37), die Frauen im Haus von oben herab zu behandeln. Und ihre Loyalität gegenüber Tommy und Paulina. Der zuletzt auffällig unauffällige und zurückhaltende Silva rastet nach der Wahl völlig aus wegen der Doppelmoral. Er hüpft wie ein Hase durch den Garten. Er will damit darstellen, dass alle, die Tina und Jochen gewählt haben, die Schoßhündchen von Tommy und Paulina sind. Das älteste Paar im Haus erhält fünf Stimmen gegen sich, Paulina und Tommy nur drei. Die beiden Paare müssen in eine Exit-Challenge. Auf ins Gesicht geschnallten Entenschnäbeln gilt es Eier durch einen Parcours zu transportieren. Tommy und Paulina sind hier aufgrund des Altersunterschieds im Vorteil. Sie setzen sich klar durch. Jochen hadert mit seinem Alter und der Vergänglichkeit des Seins: "Ich bin keine 20, 30, 40 oder 50 mehr". Da hat es auch nicht geholfen, dass der Senior der Staffel auf Silvas Anleitung vor dem Spiel einen Baum umarmt hat.

Getroffene Pitbulls bellen Tommy und Paulina sichern sich also ihren Verbleib im Haus, Jochen und Tina ziehen aus. Tara ist nun den Attacken des Gewinnerpärchens ausgesetzt. Doch die Österreicherin bleibt stark, versteckt sich nicht. Erst gegen Ende der Folge bricht sie in Tränen aus. Zum Abspülen hat sie sich eine altertümliche Schürze übergezogen, die Mitbewohner lachen sie aus. Alte Traumata, als Jugendliche für unpassende Kleidung gemobbt zu werden, kehren zurück. Für Silva ist die Staffel jetzt gelaufen, der Sänger resigniert. Die Allianz der Jungen ist nun wieder klar in der Mehrheit. Doch dann kommt Unterstützung von dem erst kürzlich eingezogenen Nachrückerpaar, Louise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28). Obwohl die vorher noch gegen Tina und Jochen gestimmt haben. Pascal wagt es, gegen Tommy, Paulina und ihr Gefolge aufzubegehren. Er bezeichnet Jennifer Degenhart (27) und Marvin Kleinen (30) genau wie Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) als "Pitbulls", die alles wegbeißen, was Paulina und Tommy gefährlich werden könnte. Vor allem Micha regt es auf, als "Mitläufer" bezeichnet zu werden, so fasst er Pascals Einwurf jedenfalls auf. Micha geht Pascal lautstark an, der reagiert mit nur ein paar Dezibel weniger.

Tommy und Paulina schwächeln zur Unzeit Dann geht es wieder in den Ring. Ein "Sommerhaus der Stars"-Klassiker steht auf dem Programm. Die Paare treten mit durch ein Seil verbundenen Fahrrädern in einem Parcours gegeneinander an und müssen an Zwischenstationen Fragen beantworten. Das beste Paar ist safe, dem schlechtesten droht Ungemach, heißt es schon im Voraus. Das Spiel gewinnt das Paar, das es nach den jüngsten Entwicklungen im Haus am nötigsten hat: Tara und Dennis. Die bisher so starken und sportlichen Tommy und Paulina schwächeln hingegen zur Unzeit. Sie müssen zittern, denn mit Edda und Micha gehören sie zu den schwächsten Paaren. Dann kommt eine Wendung, die alle Ereignisse auf den Kopf stellt. Tara und Dennis dürfen eins der Verliererpaare rausschmeißen. Sie wählen natürlich Tommy und Paulina. Letztere fühlt sich ungerecht behandelt. "Ich habe doch nichts gemacht", schluchzt sie wie ein Schulmädchen. Doch nicht einmal ihre "Pitbulls" können sie jetzt noch retten. Eine schwache Performance hat gereicht: Das in den Spielen mit Abstand stärkste Pärchen ist raus. Aber auch die Strippenzieher im Haus, die mit Lästereien, Sticheleien und offenen Drohungen regiert haben. Gibt es den viel beschworenen Reality-Gott also doch? Im Netz jubeln die Fans jedenfalls über das Aus von Tommy und Paulina.