Edda Pilz (24) fühlt sich "jetzt langsam verarscht. Es fliegen zwei raus und jetzt kommen schon wieder welche". In der letzten Folge zog erst Sarah Joelle Jahnel (36) mit ihrem Partner Ersin (37) ein. In Episode sechs von "Das Sommerhaus der Stars" (Dienstag, 20:15, RTL, auch bei RTL+) kommen dann schon die nächsten Nachrücker. Luise Matejczyk (36) und Pascal Zadow (28) haben sich am Set von "Köln 50667" kennen und lieben gelernt. Beim Dreh der Serie trafen sie auch Paulina Ljubas (28), "Sommerhaus"-Bewohnerin seit Folge 1.

Neuling "liebt und hasst" seine Frau Pascal zeigt sich im Vorstellungsfilm als extrem ehrgeizig. Er liebt seine Frau nicht nur mehr als alle anderen im "Sommerhaus", sondern "hasst" sie auch mehr als alle anderen. Was auch immer er damit sagen will. Das neue Paar darf sich gleich im ersten Spiel beweisen. "Ich tauche meinen Koffer", heißt die Challenge. Wie bei "Ich packe meinen Koffer" müssen die Spieler eine Reihe von Begriffen auswendig lernen. Erschwert wird die Aufgabe dadurch, dass die Kandidaten tauchen müssen, um die zu merkenden Wörter lesen zu können. Luise und Pascal überzeugen dann auch gleich. Gemeinsam mit Jennifer Degenhart (27) und Marvin Kleinen (30) memorieren sie die meisten Begriffe. Doch das etablierte Paar war schneller. Marvin und Jennifer sind damit sicher vor der nächsten Nominierung. Ein Paar aus der "Allianz" der Jungen ist damit safe. Silva Gonzalez (46) geht deswegen der Hintern auf Grundeis. Er und Partnerin Stefanie (37) klopfen bei Tara Tabitha (32) an. Sie wollen die Österreicherin aus der Allianz lösen und sie überreden, bei der nächsten Rauswahl gegen Paulina und Tommy zu stimmen. Und das, obwohl Silva in der letzten Folge noch Taras Partner Dennis (30) unter anderem als "Hurensohn" beschimpft hatte.

Silva überzeugt doppelt als Pantomime Paulina nimmt das zum Anlass, Silva Heuchelei vorzuwerfen. Der kontert wiederum, indem er Paulina ironisch als makellosen "Engel" tituliert. Um das zu illustrieren, tanzt er völlig irre durch den Garten. So stellt er sich wohl einen Engel vor. Seine fragwürdigen pantomimischen Künste muss Silva dann gleich im nächsten Spiel einsetzen. Auf einer in großer Höhe wippenden Plattform müssen die Paare sich gegenseitig Begriffe vorspielen. Kaum wieder auf der Erde angelangt, geben sich Silva und Stefanie siegessicher. Und tatsächlich gewinnen sie das Spiel. Mit dem Rücken zur Wand safen sie sich.

"Ich will gehört werden": Sarah Joelle stellt Beziehung auf Prüfstand Was machen eigentlich Sarah Joelle und Ersin? In der letzten Folge hat sich bereits angedeutet, dass ihre Beziehung eher auf Sand als auf fester Erde gebaut ist. Sarah Joelle sieht die Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" als Probe für ihre Partnerschaft. Es scheint, als wolle sie Ersin vor der Kamera beim Lügen erwischen. "Ich will gehört werden", ruft sie in die Kamera. Sarah Joelle zieht ihre sichtlich peinlich berührten Mitbewohner in das öffentliche Tribunal gegen Ersin hinein. Sie erzählt jedem, der es nicht hören will, von seinem angeblichen Fremdgehen, das er trotz Fotobeweis geleugnet habe. Ersin kann oder will nicht sagen, dass er seine Partnerin noch liebt. Auch auf Sarahs Frage "sind wir noch zusammen?" gibt er keine Antwort.

Sarah Joelle packt die Koffer Die Nacht verbringt Sarah Joelle auf der Couch. Am nächsten Morgen packt die ehemalige "DSDS"-Kandidatin nach einem weiteren Streit demonstrativ die Koffer. Erst am Gartentor halten die Mitbewohner sie auf. Sarah Joelle nutzt die Gelegenheit, den Garten in einen Gerichtssaal zu verwandeln. Vor versammelter Mannschaft stellt sie Ersin zur Rede. Nicht nur Tara, sondern auch Jochen Horst (64) und dessen Frau Tina (52) sind genervt von der öffentlichen Zurschaustellung der Paarprobleme. Sie gehen aus Protest ins Haus. Sarah Joelle werfen sie vor, eine "Plattform" zu schaffen, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Tara äußert den Verdacht, dass Ersin irgendein Typ ist, den Sarah Joelle auf der Straße von Bottrop rekrutiert hat, um als Stichwortgeber für ihre Show zu dienen. Die auszugswillige Sängerin bleibt übrigens.

Stress beim Flaschendrehen Der Streit von Ersin und Sarah Joelle überschattet die Probleme bei den anderen Paaren. Bis manche Kandidaten eine Runde Flaschendrehen spielen. Was im "Sommerhaus" nie eine gute Idee ist. Pascal flüstert Marvin Kleinen ein, seine Jennifer zu fragen, ob sie mit der Größe seines besten Stücks zufrieden ist. Die antwortet fatalerweise mit "Für mich ist er perfekt", anstatt von den Maßen zu schwärmen. Marvin verlässt beleidigt den Schauplatz. Rausgewählt wird heute nicht, es steht nur ein Stimmungsbarometer an. Paulina und Tommy, denen in der letzten Folge das Recht entzogen wurde, sich in den Spielen zu sichern, bekommen drei Stimmen ab. Jochen und Tina liegen mit vier Negativvoten aber weiter hinten.