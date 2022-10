"Sommerhaus der Stars": Cosimo bleibt im Halbfinale

Zu Beginn gleich die Entwarnung: Cosimo Citiolo (40) bleibt im "Sommerhaus der Stars" (5. Oktober um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+). In der letzten Folge wollte der "Checker vom Neckar" noch hinschmeißen. Die Mitbewohner hatten statt ihm und Freundin Nathalie Gaus (31) eigentlich Stephen und Katharina Dürr (39) rausgewählt. Doch die Dürrs bekommen durch eine Exit-Challenge eine weitere Chance im Haus zu bleiben.

In der vorletzten Folge der Staffel steht nun dieses Duell zwischen den Paaren an. Cosimo ist wieder guten Mutes. Die Dürrs sehen sich trotzdem schon als sichere Sieger gegen Cosimo und Nathalie an, die bisher bei den Spielen notorisch schlecht abgeschnitten hatten. Doch in der Wettkampfarena vergeht ihnen das Lachen. Denn die Aufgabe scheint den "Schrank" Cosimo zu begünstigen.

Die Männer müssen über einen Seilzug einen Korb nach oben ziehen und halten. In den Korb des jeweiligen Gegners müssen die Frauen Sandsäcke werfen. Wer das Gewicht nicht mehr halten kann, verliert. Stephens Vermutung trifft ein. Cosimo und Nathalie schlagen sich besser. Katharina ist bald aus der Puste, Stephen kann den Korb nicht mehr halten. Die Underdogs haben sich aus eigener Kraft vor dem Rauswurf bewahrt. Der im Haus nicht gerade beliebte Stephen lässt keine Gelegenheit aus, das Spiel als unfair zu bezeichnen. Es hilft nichts, die Dürrs müssen gehen.