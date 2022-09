"Sommerhaus der Stars": Darum ist Erics "Revolution" gescheitert

Eric wittert in Christina und Marco neue Freunde

Kader und Isi müssen also gehen. Dafür zieht ein neues Paar ein. Christina Grass (33) und Marco Cerullo (33) sind die Nachzügler. Die beiden haben sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Als Berufe geben sie, natürlich, Influencer an.

Eric wittert in Christina und Marco gleich "neue Freunde" und potenzielle Verbündete im Kampf gegen Basler. Dass er sie gleich bei den "Außenseitern" eingemeinden will, kommt bei den Neuen nur so mittel an.

Die Nachrücker führen sich gut ein: Sie gewinnen gleich das erste Spiel. Es handelt sich um einen berüchtigten Klassiker. Die Paare müssen einen Transporter durch einen Parkour steuern. Der Mann sitzt mit verbundenen Augen am Steuer, die Frau hat den schwierigeren Part: Sie muss ihn navigieren. Nur bei Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31) sind die Rollen vertauscht, da er keinen Führerschein besitzt.

Außer den Gewinnern schaffen nur Eric und Freundin Katha (27) die Aufgabe. Alle anderen Paare scheitern und zerfleischen sich mehr oder weniger gegenseitig. Es kracht vor allem bei Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22). Der Landwirt bügelt seine überforderte Freundin gnadenlos runter: "Wie kann man nur so blöd sein". Überhaupt bewerben sich der Bauer und seine bei RTL gesuchte und gefundene Frau als neues Problempaar. Patrick mäkelt die ganze Folge an Antonia herum. Er möchte nicht, dass sie bei ihm einzieht, weil er nicht "24 Stunden der Kasper" für sie sein will.