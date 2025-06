Das Filmfestival Kitzbühel bringt in den Sommermonaten ein vielseitiges Filmprogramm an außergewöhnliche Orte der Region.

Das Filmfestival Kitzbühel startet 2025 mit einem abwechslungsreichen Programm in die heiße Jahreszeit und bringt Filmbegeisterten erneut Filmgenuss unter freiem Himmel. Ob im Stadtpark, im Autokino am Fleckalmbahnparkplatz oder auf der Sonnenterrasse am Kitzbüheler Horn – die cineastische Vielfalt ist groß. Welche Filme das Tiroler Sommerkino heuer bietet, verraten wir euch in diesem Artikel.

Komödie in der Stadt Den Anfang macht am Donnerstag, 19. Juni 2025, die beliebte „Komödie in der Stadt“, die diesmal unter freiem Himmel im Stadtpark Kitzbühel stattfindet. Gezeigt wird der österreichisch-deutsche Film "80 Plus" von Sabine Hiebler und Gerhard Ertl, mit Margarethe Tiesel und Christine Ostermayer in den Hauptrollen. Die Schauspielerin Margarethe Tiesel wird ebenfalls vor Ort anwesend sein. Der Film beginnt um 21:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, 30. Juli 2025, folgt eine weitere Ausgabe von "Komödie in der Stadt" mit dem Filmklassiker: "Zwölf Mädchen und ein Mann" (1959) von Hans Quest, in dem Toni Sailer in der Hauptrolle zu sehen ist. Der Film wird anlässlich seines 90. Geburtstags gezeigt. Die Vorführung findet vor dem Hotel Das Reisch, in der Franz Reisch Straße 3 statt, das auch für die kulinarische Bewirtung sorgt. Filmstart ist erneut um 21:00 Uhr, der Eintritt ist wieder frei.

Autokino am Fleckalmbahnparkplatz Am 11. und 12. Juli 2025 verwandelt sich der Fleckalmbahnparkplatz erneut in ein nostalgisches Autokino. Am Freitag, 11. Juli 2025, wird "Like A Complete Unknown" von James Mangold gezeigt, mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Der Film erzählt die Geschichte der frühen Jahre von Bob Dylan – seinem Aufstieg in der New Yorker Folk-Szene der 1960er Jahre. Dabei wird der innere Konflikt eines jungen Künstlers spürbar, der zwischen Authentizität und öffentlicher Erwartung schwankt. Der zweite Abend steht im Zeichen des Publikums: Die Facebook-Community des Filmfestivals stimmt über den Film ab. Noch kann mitentschieden werden: Das Festival lädt alle Filminteressierten ein, ihre Stimme online abzugeben. Alle Infos zur Abstimmung auf facebook.com/FilmFestKb Der Eintritt beträgt 28 Euro pro PKW (zwei Personen), Tickets sind online und direkt vor Ort erhältlich.

Kino am Berg Zum krönenden Abschluss des Sommers lädt das Filmfestival Kitzbühel am Freitag, 22. August 2025, zum "Kino am Berg" auf die Sonnenterrasse des Alpenhauses am Kitzbüheler Horn. Film ab! heißt es auf 1.670 Metern Seehöhe, umgeben von beeindruckender Naturkulisse. Der gezeigte Film bleibt vorerst noch ein cineastisches Überraschungsei. Die Bergbahn fährt bis 20:00 Uhr, nach dem Film bringt ein Shuttle die Besucher bequem zurück ins Tal. Der Eintritt inklusive Shuttle kostet 21 Euro, inklusive Bergfahrt und Shuttle 36 Euro. Tickets sind auf fffkb.at und vor Ort erhältlich.