Sommerkino NÖ: Kino beim Kesselhaus 2026

Für 17 Abende übersiedelt das Kremser Programmkino wieder hinaus ins Freie und es gibt keine spielfreien Tage am Campus Krems.

Kino beim Kesselhaus ist wieder da! Im atmosphärischen Freiluftkinosaal auf der Wiese vor dem Kesselhaus werden auch dieses Jahr die schönsten Filme des vergangenen Kino-Jahres, unvergessliche Filmklassiker (in der Reihe Kult.Film) sowie neue Produktionen gezeigt. Im Fußball-WM-Jahr 2026 wird beim Sommer.Kino auch montags gespielt, und so gibt es – anders als bei der WM – keine spielfreien Tage am Campus Krems. Und damit alle Kinofans, die das WM-Finale am 19. Juli schauen wollen, nicht in einen Zwiespalt kommen, ist der große Sommer.Kino-Abschluss bereits am fußballfreien 18. Juli. Als Eröffnungsfilm steht am 2. Juli, um 21:15 Uhr mit "LOL 2.0" die lang erwartete Fortsetzung der Kultkomödie LOL (Laughing Out Loud) von 2009 auf dem Programm.

Weitere Infos zu Kino beim Kesselhaus An den frühen Abenden werden fast alle Filme des Open-Air-Programms auch im Kinosaal gezeigt. Und das mit zusätzlichem Benefit: Während die Open-Air-Filme immer in der deutschen Fassung gezeigt werden, kann man indoor die englischsprachigen Originalfassungen mit Untertiteln erleben.



Und wie jedes Jahr gilt: Sollte es einmal regnen, übersiedeln auch die Spätabendvorstellungen in den Kinosaal. Die ersten 100 Ticketbesitzer:innen haben dann einen garantierten Sitzplatz im Trockenen. Hier geht es zum kompletten Kinoprogramm!