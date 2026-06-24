Sommerkino NÖ: Kino beim Kesselhaus 2026
Kino beim Kesselhaus ist wieder da! Im atmosphärischen Freiluftkinosaal auf der Wiese vor dem Kesselhaus werden auch dieses Jahr die schönsten Filme des vergangenen Kino-Jahres, unvergessliche Filmklassiker (in der Reihe Kult.Film) sowie neue Produktionen gezeigt.
Im Fußball-WM-Jahr 2026 wird beim Sommer.Kino auch montags gespielt, und so gibt es – anders als bei der WM – keine spielfreien Tage am Campus Krems. Und damit alle Kinofans, die das WM-Finale am 19. Juli schauen wollen, nicht in einen Zwiespalt kommen, ist der große Sommer.Kino-Abschluss bereits am fußballfreien 18. Juli. Als Eröffnungsfilm steht am 2. Juli, um 21:15 Uhr mit "LOL 2.0" die lang erwartete Fortsetzung der Kultkomödie LOL (Laughing Out Loud) von 2009 auf dem Programm.
Programm-Highlights fürs heurige Kino beim Kesselhaus
Die drei Freitage stehen ganz im Zeichen von jubiläumsträchtigen Kult.Filmen: BLONDINEN BEVORZUGT (Marilyn Monroe wäre heuer 100 Jahre geworden), LITTLE MISS SUNSHINE (20-jähriges Jubiläum!) sowie TOP GUN (40-jähriges Jubiläum). Der Sing-along-Film PETER ALEXANDER – ALLES NUR AUS LIEBE feiert den großen Entertainer anlässlich seines 100. Geburtstages mit seinen schönsten Liedern und bietet die Möglichkeit zum Mitsingen.
Unter den vielen Publikumslieblingen des vergangenen Kinojahres kann man sich auf ACH, DIESE LÜCKE, DIESE ENTSETZLICHE LÜCKE (nach Joachim Meyerhoffs Bestseller mit der großartigen Senta Berger), EPIC (unveröffentlichtes, genial restauriertes Filmmaterial: Elvis Presley in Concert!), VIER MINUS DREI (der Filmerfolg von Adrian Goiginger nach der berührenden wie mutmachenden Autobiografie von Barbara Pachl-Eberhart), EIN FAST PERFEKTER ANTRAG (feinfühlige Liebesgeschichte, hochkarätig besetzt mit Iris Berben und Heiner Lauterbach), DER TEUFEL TRÄGT PRADA 2, SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE oder HAMNET (das bewegende Drama über Liebe und Verlust rund um William Shakespeares Familie) freuen.
An neuen Produktionen stehen AB DURCH DIE MITTE (mit dem französischen Starkomiker Christian Clavier), die Preview H. WIE HABICHT (nach dem Bestseller von Helen Macdonald), GLENNKILL: EIN SCHAFSKRIMI (ein tierischer Krimispaß für die ganze Familie), DIE CAMINO-THERAPIE – FINDE DEINEN WEG und SOLO MIO (Kevin James findet nach geplatzter Hochzeit sein neues Liebesglück in Italien) auf dem Spielplan.
Für die Jüngsten gibt es nicht nur zweimal Kinder.Kino im Saal sondern auch wieder ein Live-Kindertheaterstück auf der Wiese: CLEO UND DER VERZAUBERER von ViBi Bühne im Kopf – eine spannende Reise für alle ab 3 Jahren, magisch und voller wundersamer Begegnungen (am 10. Juli, um 18:00). Bei Regenwetter findet die Vorstellung im Saal statt.
Weitere Infos zu Kino beim Kesselhaus
An den frühen Abenden werden fast alle Filme des Open-Air-Programms auch im Kinosaal gezeigt. Und das mit zusätzlichem Benefit: Während die Open-Air-Filme immer in der deutschen Fassung gezeigt werden, kann man indoor die englischsprachigen Originalfassungen mit Untertiteln erleben.
Und wie jedes Jahr gilt: Sollte es einmal regnen, übersiedeln auch die Spätabendvorstellungen in den Kinosaal. Die ersten 100 Ticketbesitzer:innen haben dann einen garantierten Sitzplatz im Trockenen.
Hier geht es zum kompletten Kinoprogramm!