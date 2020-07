Sommerkino Wien: Belvedere 21 - Visions of Reality

Die kritische Beobachtung aktueller Lebensformen oder Technologien ist immer wieder Gegenstand faszinierender filmischer Szenarien. Visions of Reality umreißt ein Feld, dessen Spielarten von düster-poetisch bis ausgelassen-komisch reichen.

Immer wieder lassen sich aus filmischen Realitäts-Visionen Utopien einer Zeit ablesen. Aber auch Ängste vor politischen Zuständen bringen Visionen einer wenig wünschenswerten Zukunft hervor. So malt sich etwa in "1. April 2000" der Regisseur Wolfgang Liebeneiner im Jahr 1952 ein Österreich unter alliierter Besatzung aus. Fast immer ist es die Frage „Was wäre, wenn …“, die Filmemacher_innen inspiriert, ihre

Visionen zu entfalten.