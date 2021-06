"Son of the South": Trailer zu Spike Lees Rassismus-Drama

Autobiografie als Vorlage

Regie führt bei diesem Projekt Lees langjähriger Cutter Barry Alexander Brown, der bereits 1979 als 19-Jähriger mit dem Oscar-nominierten Dokumentarfilm "The War At Home" debütierte.

Für das aktuelle Werk diente ihm Bob Zellners 2008 erschienene Autobiografie "The Wrong Side Of Murder Creek: A White Southener In The Freedom Movement" als Vorlage. Der 1939 in Alabama geborene Zellner ließ sich von Martin Luther Kings Reden inspirieren und wurde zum Menschenrechts-Aktivisten.