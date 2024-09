Die erfolgreiche Comic-Serie "South Park" legt eine selbst verordnete Pause von einigen Monaten ein. Der Grund dafür: Donald Trump (78) und der aktuelle Wahlkampf in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Macher Trey Parker (54) und Matt Stone (53) haben es eigenen Angaben zufolge satt, sich einmal mehr an Trump abzuarbeiten. Wie Stone in einem Interview mit "Vanity Fair" zu verstehen gab , beschlossen die beiden auch deswegen, den Start der kommenden 27. Staffel der Serie ins kommende Jahr zu schieben.

"South Park" gäbe es nun schon seit "vier oder fünf Präsidentschaftswahlen", so Stone. Und immer habe man diese thematisch in der Serie behandelt, aber: "Das ist so ein Gedankenkarussell, und es scheint fast so, als ob es eine übergroße Bedeutung hat." In der Tat steht "South Park" aufgrund seiner teils bissigen satirischen Art vor allem bei Wählern des demokratischen und linken Spektrums seit vielen Jahren hoch im Kurs. Natürlich sei die Wahl extrem wichtig, so Stone weiter, aber sie nehme aktuell sowieso alles in Beschlag. Deswegen habe man aktuell keinen Spaß daran, diese zu thematisieren.

Mr. Garrison wurde in "South Park" zu Donald Trump

Hinzu komme, dass man sich in den vergangenen Jahren schon ausführlich an Donald Trump abgearbeitet habe: "Wir haben keine Ahnung, was wir noch über Trump sagen können." Bislang persiflierten die Macher Trump in einem langen Handlungsbogen. Eine der Hauptfiguren, Mr. Garrison (gesprochen von Trey Parker), stieg in die Politik ein und wurde immer mehr zur Trump-ähnlichen Figur, auch optisch. 2016 trat Mr. Garrison in der Serie gegen Hillary Clinton zur Wahl an und gewann diese - wie in der realen Welt Trump. In dieser Rolle fungierte der ehemalige Lehrer Mr. Herbert Garrison von Staffel 20 bis 23 als Quasi-Trump.

Somit gibt es in diesem Jahr nur eine einzige Neu-Veröffentlichung der Serie, nämlich das Paramount+-Special "South Park: Das Ende der Fettleibigkeit", in dem sich satirisch mit dem Aufkommen der Fett-weg-Medikamente wie Ozempic auseinandergesetzt wurde. Die letzte reguläre Folge der 26. Staffel wurde in den USA am 29. März 2023 ausgestrahlt. Ein genauer Starttermin für die 27. Staffel ist bislang noch nicht bekannt gegeben worden.