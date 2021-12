Es müssen nicht immer Tom Holland oder ein Spider-Man aus Fleisch und Blut sein, denn auch in gezeichneter Form feierte der Spinnen-Junge Triumphe, wie der Oscar-prämierte Film "Into the Spider-Verse" 2018 bewiesen hat. Dort legte der Teenager Miles Morales aus Brooklyn das Superhelden-Kostüm an und traf auf eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Spidey-KollegInnen.

Nun ist ein weiteres Abenteuer in Sicht, das diesmal sogar zu einem Zweiteiler wird. Der Trailer stimmt uns zunächst auf "Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One" ein: