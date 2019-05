"Spider-Man: Far From Home": Trailer öffnet neue Perspektiven für das MCU

Verknüpfung des MCU mit anderen Marvel-Filmen?

Unweigerlich kommt dadurch die Frage auf, wie das MCU in Zukunft mit anderen Marvel-Filmen verknüpft ist: beispielsweise mit dem Sony-Animationsabenteuer "Spider-Man: Into the Spider-Verse", mit den alten Spider-Man-Filmen von Sony Pictures oder mit den von Disney gerade eingekauften "X-Men"-Filmen von 20th Century Fox. Naheliegend wäre zum Beispiel der Gedanke, dass die "X-Men" aus einer anderen Dimension in das MCU kommen. Sie könnten aber auch in einem eigenen Marvel-Universum separat weiterexistieren, bei den Fans beliebte Crossover-Filme sind dann natürlich vorprogrammiert.

Darüber hinaus hält natürlich auch "Spider-Man: Far From Home" noch einige Überraschungen bereit. Denn wie jeder Comic-lesende Fan des freundlichen Netzschwingers weiß, ist Quentin Beck in den Comics kein Guter!