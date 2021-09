Doctor Strange auf Irrwegen

Benedict Cumberbatch erklärte in einem Interview mit "Variety", dass "Spider-Man: No Way Home" für viel Diskussion sorgen werde. "Es wird sehr sehr lustig. Es wird viele Diskussionen geben, es ist ein mutiges aber brillantes Konzept. Es ist sehr ambitioniert. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich bin überzeugt, dass es funktionieren wird. Ich bin sehr gespannt darauf, diese neuen Ideen zu sehen. Es wird bestimmt ein Hit", so Cumberbatch.

Als er darauf angesprochen wurde, dass Tom Holland "Spider-Man: No Way Home" als ambitioniertesten Superhelden-Film aller Zeiten bezeichnet hat, antwortete Cumberbatch: "Bis zum Erscheinen von 'Doctor Strange 2' vielleicht."

"Spider-Man: No Way Home" startet am 17. Dezember in den Kinos.

