Wer der sechste Bösewicht in den Reihen der Sinister Six sein wird, ist noch unklar. Es gibt mehrere Schurken auf die Marvel zurückgreifen könnte: Paul Giamattis Rhino aus "The Amazing Spider-Man 2" wäre genauso eine Option wie Tom Hardys Venom. Auch der von Michael Keaton in "Spider-Man Homecoming" gespielte Vulture hätte noch das ein oder andere Hähnchen mit Peter zu rupfen. Es könnte jedoch auch sein, dass, falls Toby Maguire und Andrew Garfield zurückkehren sollten, eine alternative Version von Spider-Man als Bösewicht zu sehen sein könnte.

"Spider-Man: No Way Home" erscheint am 17. Dezember in den Kinos.