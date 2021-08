"Spider-Man: No Way Home"-Trailer kündigt Marvel-Multiversum an

Alfred Molina war 2004 in der ersten "Spider-Man"-Reihe mit Tobey Maguire in der Hauptrolle als der Wissenschafter "Doc Ock" zu sehen, der nach einem missglückten Experiment mit tödlichen Tentakeln Peter Parker alias Spider-Man das Leben schwer machte.

Tom Holland spielte seit 2017 zweimal den Superhelden, zuletzt 2019 in "Spider-Man: Far From Home". In ihren Superheldenrollen als Strange und Spider-Man standen sich Holland und Cumberbatch erstmals in "Avengers: Infinity War" (2018) gegenüber.

Ob auch Tobey Maguire und Andrew Garfield im dritten Teil erneut in ihre Spidey-Kostüme schlüpfen werden, verrät der Trailer noch nicht, doch die Chancen stehen relativ gut, da im Multiversum alles möglich ist.

"Spider-Man: No Way Home" soll am 17. Dezember in unseren Kinos starten.