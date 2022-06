"Spider-Man: No Way Home" kommt im Extended Cut erneut ins Kino

Fans des überaus erfolgreichen Films "Spider-Man: No Way Home" dürfen sich auf eine XXL-Ausgabe freuen, die noch einmal das Kino erobern wird. Das wurde über den offiziellen Twitter-Account zum Comic-Blockbuster mitgeteilt: "Ihr wolltet mehr Spidey und ihr bekommt ihn! 'Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version' schwingt sich ab 2. September in den USA und Kanada ins Kino. Weitere Länder werden bald bekanntgegeben."