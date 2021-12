"Spider-Man: No Way Home" im Kino: Spinnen-Chaos im MCU

Missglückte Magie

Doch beginnen wir lieber von vorn – oder besser gesagt mit dem Cliffhanger des vorherigen Films: Am Ende von "Spider-Man: Far From Home" hatte der Schurke Mysterio (Jake Gyllenhaal) noch aus dem Jenseits Rache an Spidey genommen, indem er ihn vor aller Öffentlichkeit als Peter Parker outete und zugleich eine Mordanschuldigung gegen ihn erhob.

Mit dieser prekären Lage muss Peter nun klarkommen, was ihm aber leider gar nicht gelingt und so sucht er bei seinem väterlichen Freund Doctor Stange Rat. Der Magie-Profi schlägt einen Vergessens-Zauber vor, um alles wieder einzurenken, doch als er die Beschwörungs-Zeremonie dann ausführt, geht durch Peters ständiges Dazwischenfunken alles furchtbar schief und etliche Parallel-Welten spucken immer mehr Bösewichte aus, die zwar uns als langjährigen KinogängerInnen vertraut sind, dem aktuellen Peter Parker aber gar nichts sagen.