Peter Parker schwingt sich weiter von Erfolg zu Erfolg. Weltweit mag "Avatar" der erfolgreichste Film aller Zeiten sein. In den heimischen USA kann "Spider-Man: No Way Home" mit Tom Holland (25) jedoch an James Camerons (67) Sci-Fi-Blockbuster vorbeiziehen. Das berichtet "The Hollywood Reporter". Der Blockbuster ist somit auf Platz drei der größten US-Kassenschlager aufgestiegen. Einzig einem anderen Marvel-Film und "Star Wars" muss sich die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft wohl geschlagen geben.