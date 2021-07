"Spider-Man: No Way Home": Promo-Video zu Spideys größter Reise

Auf den Spinnen-Jungen in Gestalt von Tom Holland kommen unruhige Zeiten zu: Immerhin wurde in der Marvel-Serie "Loki" auf Disney+ soeben das Multiversum entfesselt und auch Spidey wird darunter in "Spider-Man: No Way Home" zu leiden haben.

In einem neuen Promo-Video stimmt uns Marvel auf dieses Abenteuer ein und ermuntert uns zugleich, die beiden früheren Teile der Home-Trilogie "Homecoming" und "Far From Home" noch einmal anzuschauen: