Ist Tobey Maguire in "Spider-Man 3" zu sehen?

Da hat jemand aber ganz genau aufgepasst! Am 9. Dezember wurde Tobey Maguire auf dem Parkplatz des "Wardrobe Workroom" in Nord Hollywood gesichtet. Offenbar war der Star unterwegs zu einer Kostümprobe, wodurch die Spekulationen über seine mögliche Beteiligung an "Spider-Man 3" wieder aufgeflammt sind. In den 2000er-Jahren hat Maguire unter Sam Raimis Regie den berühmten Spinnen-Mann gleich dreimal verkörpert.