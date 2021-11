Kehrt Tom Holland für neue "Spider-Man"-Trilogie zurück?

Ab 30 zu alt für Spider-Man?

Offiziell bestätigt wurde die neue Spidey-Trilogie jedenfalls noch nicht und laut einem "Screenrant"-Bericht dementieren Sony-InsiderInnen diese Pläne sogar. Doch solange keine endgültige Absage erfolgt, bleiben wir zuversichtlich und freuen uns auf weitere Abenteuer mit Holland.

Im Gespräch mit "GQ" meinte der Darsteller kürzlich: "Wenn ich Spider-Man noch mit über 30 spiele, habe ich etwas falsch gemacht." Da Holland derzeit 25 ist, müsste Marvel ein ordentliches Tempo vorlegen, um die nächste Trilogie innerhalb der kommenden fünf Jahre abschließen zu können.

Aber womöglich werden die Filme ja auch gleich hintereinander gedreht – oder Spideys Eintauchen ins Multiversum bringt die Zeitrechnung ohnehin durcheinander.

"Spider-Man: No Way Home" sollte am 15. Dezember in unseren Kinos starten. Ob dieser Termin Corona-bedingt eingehalten werden kann, ist noch nicht bekannt.